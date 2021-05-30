Утопающий из-за мощного ливня Симферополь показали на видео

В соцсетях появились видео с последствиями мощного ливня в Симферополе

Накануне в Крыму прошли грозы с сильными ливнями. От ненастья пострадали центр полуострова и Симферополь. Ураган валил деревья, некоторые микрорайоны оказались затоплены, сообщает ИА Крыминформ.

Порой легковые автомобили наполовину уходили под воду. Затопленными оказались торговые центры, недавно построенный новый медицинский центр им. Семашко. Метеорологи говорят, что в Симферополе за час выпало около 30 мм осадков.

«Особых ущербов ливень не нанес. В Симферополе выпало 30 мм осадков за час, вторая метеостанция у нас в аэропорту, там выпало 40 мм осадков за 4 часа. Месячной нормы осадки в Симферополе еще не достигли», – рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По её словам, подобные явления в Крыму являются нормой для конца весны и начала лета.

Любецкая также отметила, что мощные дожди станут хорошим подспорьем для наполнения водохранилищ, питающих Симферополь.