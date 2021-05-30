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Крушение МиГ-21 на военном параде в Ливии попало на видео

Юрий Столбов
30 мая 2021
Момент крушения истребителя МиГ-21 на военном параде в ливийском городе Бенгази попал на видео, сообщает портал Libya Review.
На опубликованных кадрах видно, как военное судно теряет высоту, а затем падает. После появляются клубы дыма.
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