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Опубликовано видео наезда автобуса на женщину в Петербурге

Юрий Столбов
1 час назад
Авария с участием пешехода произошла в центре Петербурга вечером 29 мая. Женщину сбил автобус на пешеходном переходе.
Видео опубликовало издание "Фонтанка".
Женщина пыталась пройти проезжую часть на «красный». В автобусе находились 30 человек. От резкого торможения некоторые из них потеряли равновесие. При падении травмировалась одна из пассажирок.
Происшествия,Видео,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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