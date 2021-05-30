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В российском селе автомобиль врезался в повозку с лошадью и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Мечетлинском районе Башкирии автомобиль врезался в повозку с запряженной лошадью. Видеозапись инцидента публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как люди в ярких костюмах едут в повозке и поют песни под музыку. Затем у поворота с главной дороги на проселочную в них на скорости врезалась следующая сзади иномарка.
Очевидцы зафиксировали, как от удара деревянная повозка развалилась, а лошадь подбросило на капот автомобиля.
Происшествия,Видео,Башкортостан,
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