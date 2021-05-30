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Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
Москвичка устроила разборки в такси на 3 часа. Все из-за того, что водитель отказался перевозить непристегнутого ребенка. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Судя по записи разговора, женщина вызвала машину с двумя детскими креслами, но пристегнула только одного. Когда водитель это заметил, то остановил машину.
Происшествия,Новости Москвы,Общество,Видео,Москва24,
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