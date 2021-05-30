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Правозащитники сообщили о переводе Протасевича в СИЗО КГБ Белоруссии

Газета.Ru
57 минут назад
Задержанный основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, ему доставлена первая передача от родственников, сообщает правозащитный центр «Весна».
«Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ. Также известно, что у его сестры приняли первую передачу, но забрали оттуда книгу», — заявляют правозащитники в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что адвокат Протасевича добилась встречи со своим подзащитным на четвертый день после его задержания. По словам представителя защиты, задержанный «жив, здоров».
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
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