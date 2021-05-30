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Раскрыты подробности состояния юноши, случайно раненного в голову полицейским

Ювелина Бернст
1 час назад
Пострадавший от случайного выстрела полицейского в Новосибирской области 19-летний молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказала РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Появились подробности состояния раненного в голову полицейским
Фото: ТАССТАСС
Ранее «МБХ медиа» со ссылкой на врачей сообщило, что пострадавший скончался в больнице вечером 29 мая.
"Жив, находится в крайне тяжелом состоянии", - сказали в Минздраве.
В следственном управлении СК РФ по области подтвердили, что мужчина по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Накануне под Новосибирском 38-летний старший инспектор ДПС выстрелил в голову нарушителю во время задержания. Полицейский остановил автомобиль, чтобы проверить документы водителя. Однако находящиеся в машине трое молодых людей попытались скрыться. Одного человека удалось задержать, после чего двое из скрывшихся вернулись и начали драться с сотрудниками ГИБДД. В ходе драки полицейский навел табельный пистолет на мужчину и случайно выстрелил. Его госпитализировали. Двое других нарушителей были доставлены в отделение полиции.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.
Происшествия,Минздрав РФ,ГИБДД,СКР,РИА Новости,Новосибирская Область,
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