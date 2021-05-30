Появились подробности состояния раненного в голову полицейским

Накануне под Новосибирском 38-летний старший инспектор ДПС выстрелил
в голову нарушителю во время задержания. Полицейский остановил автомобиль, чтобы проверить документы водителя. Однако находящиеся в машине трое молодых людей попытались скрыться. Одного человека удалось задержать, после чего двое из скрывшихся вернулись и начали драться с сотрудниками ГИБДД. В ходе драки полицейский навел табельный пистолет на мужчину и случайно выстрелил. Его госпитализировали. Двое других нарушителей были доставлены в отделение полиции.