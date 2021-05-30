СК опроверг смерть раненного сотрудником ДПС под Новосибирском

"Пострадавший жив, находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сообщили в ведомстве.
Ранее источник заявлял, что мужчина скончался в больнице. 28 мая под Новосибирском инспектор ДПС пытались остановить машину Toyota, однако водитель не выполнял требования и продолжал движение. Правоохранители преследовали иномарку до придорожной гостиницы.
После остановки находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.
В ходе конфликта полицейский случайно выстрелил в одного из нарушителей, пострадавший был госпитализирован, а двое других участников нападения доставлены в дежурную часть. В отношении инспектора возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.