СК опроверг смерть раненного сотрудником ДПС под Новосибирском

"Пострадавший жив, находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сообщили в ведомстве.

Ранее источник заявлял, что мужчина скончался в больнице. 28 мая под Новосибирском инспектор ДПС пытались остановить машину Toyota, однако водитель не выполнял требования и продолжал движение. Правоохранители преследовали иномарку до придорожной гостиницы.

После остановки находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.