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СК опроверг смерть раненного сотрудником ДПС под Новосибирском

Газета.Ru
45 минут назад
Управление Следственного комитета России по Новосибирской области опровергло информацию о смерти мужчины, случайно раненного сотрудником ДПС при задержании. Об этом сообщает ТАСС.
"Пострадавший жив, находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сообщили в ведомстве.
Ранее источник заявлял, что мужчина скончался в больнице. 28 мая под Новосибирском инспектор ДПС пытались остановить машину Toyota, однако водитель не выполнял требования и продолжал движение. Правоохранители преследовали иномарку до придорожной гостиницы.
После остановки находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.
В ходе конфликта полицейский случайно выстрелил в одного из нарушителей, пострадавший был госпитализирован, а двое других участников нападения доставлены в дежурную часть. В отношении инспектора возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.
Происшествия,Видео,ГИБДД,СКР,Новосибирская Область,Новосибирск,
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