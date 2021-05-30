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В Вологодской области затонул катер

RT на русскомиещё 3
1 час назад
На Кубенском озере в Вологодской области затонул катер, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
На российском озере затонул катер
Фото: ТАССТАСС
«По предварительным данным, на судне находилось 8 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что семь человек спаслись, ещё одного человека ищут.
Ситуация находится на контроле прокуратуры.
8 июля 2020 года в результате столкновения двух катеров в акватории Воронежского водохранилища пострадали четыре человека.
Происшествия,Катастрофы,Генпрокуратура РФ,Вологодская Область,
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