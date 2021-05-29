Бойца ММА задержали за нападение на москвича

В пресс-службе московского главка полиции подтвердили ТАСС, что 28 мая около 21:40 возле дома 42 корпус 2 на Первомайской улице произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них напал на своего оппонента. "В результате происшествия пострадавший госпитализирован с травмой головы. Подозреваемый доставлен в территориальный ОМВД для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в полиции, не уточнив личность задержанного.