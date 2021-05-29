Бойца ММА задержали за нападение на москвича

"В ходе конфликта на Первомайской улице боец ММА Дибиров напал на молодого парня, ехавшего на самокате. Дибиров задержан", - сказал собеседник агентства.
"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководства ГСУ СК по Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве. Следователи намерены провести комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего", - сообщила Иванова.