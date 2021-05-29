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Полиция возбудила дело после дорожного конфликта со стрельбой в Сочи

ТАСС
49 минут назад
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после дорожного конфликта, произошедшего в субботу в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Дорожный конфликт в Сочи закончился стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в субботу в пресс-службе сообщали, что полиция ищет участников дорожного конфликта, произошедшего около 19:30 в микрорайоне Мамайка в Сочи. В ходе конфликта один из участников произвел выстрелы из оружия.
"В настоящий момент все лица инцидента установлены, доставлены в отдел полиции города Сочи. Оружие изъято на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении пресс-службы.
В социальных сетях в субботу появилась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что один из мужчин держит в руках предмет, визуально похожий на автомат Калашникова.Лихач на каршеринге устроил полицейским GTA
Происшествия,Сочи,
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