В Москве таксист убил человека

Происшествие случилось около 15:30 на Проектируемом проезде 598 в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции. Как стало известно следствию, между водителем и пассажиром произошел конфликт, который позже перешел в драку на проезжей части. В ходе нее таксист нанес пассажиру одно ножевое ранение, от чего тот скончался на месте происшествия.