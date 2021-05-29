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В Москве таксист убил человека

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении таксиста, который подозревается в убийстве человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, передает РИА Новости.
В Москве таксист убил человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Происшествие случилось около 15:30 на Проектируемом проезде 598 в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции. Как стало известно следствию, между водителем и пассажиром произошел конфликт, который позже перешел в драку на проезжей части. В ходе нее таксист нанес пассажиру одно ножевое ранение, от чего тот скончался на месте происшествия.
На данный момент подозреваемый 1960 года рождения задержан, вскоре его доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Происшествия,СКР,Москва,
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