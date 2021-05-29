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Кавказец порезал четырех человек в центре Петербурга

Ювелина Бернст
1 час назад
В центре Санкт-Петербурга уроженец Северного Кавказа напал с ножом на четверых мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Мужчина напал с ножом на четырех человек в центре Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Полицейские задержали 27-летнего нападавшего.
По данным правоохранителей, драка произошла ночью 28 мая на Дмитровском переулке. В результате были госпитализированы четверо нетрезвых мужчин с ножевыми ранениями.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее в Санкт-Петербурге прохожий ударил ножом 15-летнюю школьницу, после чего нападающий и жертва просто разошлись по своим делам.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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