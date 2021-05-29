Рыбак случайно поймал аллигатора вместо ската и попал на видео

Рыбак из американского штата Южная Каролина отправился на рыбалку на залив Мерреллс и случайно поймал на удочку аллигатора. На видео случившегося обратил внимание сайт телеканала Fox 9.

20 мая Роберт Берчмайер (Robert Birchmeier) пошел на рыбалку, закинул удочку и почувствовал, что на крючок попалось что-то большое. Мужчина решил, что это морской скат, и начал вытягивать улов.

Через несколько секунд на поверхности воды показался аллигатор. «О боже, это не скат», — воскликнул Берчмайер.