В Москве постояльцу гостиницы вспороли живот

В московской гостинице постояльцу вспороли живот. В преступлении подозревают родственника потерпевшего.

Эксперты установили, что злоумышленник ударил мужчину ножом и попал в селезенку. Рана вызвала серьезное внутрибрюшное кровотечение, пострадавшего доставили в реанимацию.