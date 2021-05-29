В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Москве постояльцу гостиницы вспороли живот

Майк Габриелян
1 час назад
В московской гостинице постояльцу вспороли живот. В преступлении подозревают родственника потерпевшего.
В Москве постояльцу гостиницы вспороли живот
Фото: DepositphotosDepositphotos
Об инциденте в хостеле Люблино сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УВД по ЮВАО.
Эксперты установили, что злоумышленник ударил мужчину ножом и попал в селезенку. Рана вызвала серьезное внутрибрюшное кровотечение, пострадавшего доставили в реанимацию.
Оперативники выяснили, что нападение совершил родственник жертвы. Подозреваемый – житель Подмосковья. Он задержан, ему инкриминируют статью УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
Ранее «Рамблер» сообщал, что беременная жительница Актау вспорола себе живот.
Происшествия,МВД,РЕН ТВ,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители