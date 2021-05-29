В Москве постояльцу гостиницы вспороли живот

В московской гостинице постояльцу вспороли живот. В преступлении подозревают родственника потерпевшего.
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Об инциденте в хостеле Люблино сообщает
РЕН ТВ со ссылкой на УВД
по ЮВАО.
Эксперты установили, что злоумышленник ударил мужчину ножом и попал в селезенку. Рана вызвала серьезное внутрибрюшное кровотечение, пострадавшего доставили в реанимацию.
Оперативники выяснили, что нападение совершил родственник жертвы. Подозреваемый – житель Подмосковья. Он задержан, ему инкриминируют статью УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
Ранее «Рамблер» сообщал
, что беременная жительница Актау вспорола себе живот.