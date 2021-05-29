В испанском порту опрокинулось судно

Грузовое судно перевернулось вечером 28 мая в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана в автономном сообществе Валенсия). Как отмечается в Twitter гавани, на борту в момент аварии находились девять членов экипажа.

Фото: portcastello twitter portcastello twitter

«Судно Nazmuye Ana перевернулось в порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров», - отмечается в публикации.

В результате аварии три человека пострадали, двое из которых являются подданными Испании. Кроме того, ведется поиск двух пропавших без вести.