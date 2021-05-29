Мужчина получил выстрел в голову при конфликте с полицейскими

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Больницей закончилось задержание в Мошковском районе Новосибирской области , где автоинспекторы одели наручники на нарушителя. Информация об этом появилась в соцсетях в субботу, 29 мая. Когда произошел сам инцидент, не раскрывается.

По информации очевидцев, сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Водитель требования инспекторов проигнорировал. Как развивались события дальше, известно только по видео (18+). Редакция публикует кадры без звукового сопровождения из-за обилия нецензурной лексики.

Предположительно, перед началом съемки полицейским все же удалось остановить водителя. Пока его сажали в патрульный автомобиль, на полицейских набросился другой мужчина.

Его скрутили и уложили на капот, после этого якобы произошел выстрел (этот момент по непонятным причинам не попал на видео). Пуля угодила мужчине в висок, он начал истекать кровью. В конце ролика он, вероятно, потеряв сознание, падает на землю

«Произошёл непроизвольный выстрел из табельного оружия полицейского. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу», — сообщает «АСТ-54» со ссылкой на слова свидетелей.

Новосибирская полиция еще никак не прокомментировала инцидент. Информация уточняется.

Обновлено в 13:00:

По предварительным данным полиции, за мужчинами была организована погоня. Когда машина затормозила, несколько человек выбежали из салона в попытке скрыться с места происшествия. Одного задержали, двое других, в числе которых был пострадавший, начали оказывать полицейским сопротивление.

«С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. Сотрудниками полиции пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада врачей, которая доставила его в медицинское учреждение», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.