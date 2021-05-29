К Тринидад и Тобаго прибило судно с трупами

Сообщения о неуправляемом судне поступили от рыбаков, которые в 6.30 по местному времени вышли в море. В агентстве по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточнили, что судно с 14 разлагающимися телами является иностранным. На данный момент полиция проводит опознание погибших и выяснение причин смерти.