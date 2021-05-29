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Российского «короля обмана» признали виновным в США

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Коллегия присяжных в окружном суде Нью-Йорка признала виновным в мошенничестве россиянина Александра Жукова, которого в 2018 году задержали в Болгарии, а в 2019-м экстрадировали в США. Об этом сообщает Минюст США.
«Король обмана»: россиянина признали виновным в США
Фото: U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New YorkU.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York
Поводом для преследования Жукова стала схема Methbot по накрутке просмотров онлайн-рекламы, на которой он заработал семь миллионов долларов. Как утверждает ведомство, в личном общении сам россиянин называл себя «королем обмана».
Жертвами мошенничества стали The New York Times, The New York Post и Nestle Purina, а в материале Bloomberg сказано, что пострадали также The Wall Street Journal, PepsiCo, благотворительные фонды и многие другие компании.
Для накрутки просмотров россиянин использовал ботов и почти две тысячи арендованных серверов, приходящий трафик он выдавал за реальных пользователей. Жуков и его сообщники фальсифицировал страницы в интернете, на которых размещалась реклама. Преступления происходили в период с 2014 по 2016 год.
При этом в ходе процесса он отрицал сам факт мошенничества, утверждая, что рекламодатели сами хотели увеличить трафик любой ценой и получили такую возможность. По словам россиянина, он никому не врал по поводу методов своей работы.
Вместе с Жуковым в деле фигурируют пять россиян и два гражданина Казахстана. Прокурор назвал вердикт сигналом всем кибермошенникам, которые обманывают граждан США и думают скрыться от правосудия в другом государстве.
Ранее сообщалось, что весной этого года вкладчики российских банков стали значительно чаще сталкиваться со звонками телефонных мошенников.
Происшествия,Александр Жуков,Wall Street Journal,New York Times,Bloomberg,Нью-Йорк,Болгария,Соединенные Штаты,
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