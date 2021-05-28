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Россиянина Александра Жукова признали в США виновным в мошенничестве в интернете

ТАСС
14 минут назад
Россиянин Александр Жуков признан в США виновным в мошенничестве в интернете. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на решение жюри присяжных в суде в Бруклине.
Россиянина признали в США виновным в мошенничестве
Фото: ReutersReuters
Агентство не уточняет, когда состоится вынесение приговора и какое наказание грозит россиянину, который настаивает на том, что не совершал противоправных действий.
Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. В январе 2019 года он был экстрадирован в Соединенные Штаты.
Происшествия,Александр Жуков,Соединенные Штаты,
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