Новый фигурант: Голунов понадеялся узнать имя заказчика преступления

В деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова появился новый фигурант. На пресс-подходе сотрудник издания заявил , что теперь надеется «узнать результаты второго этапа расследования», передаёт корреспондент NEWS.ru.

Речь идёт о выделении в отдельное производство материалов дела против ещё одного фигуранта — это было озвучено в приговоре. По словам адвоката Голунова Сергея Бадамшина, после приговора организатору и исполнителям они надеются узнать имя заказчика.

Журналист Иван Голунов, являющийся потерпевшим по делу о фальсификации материалов о попытке сбыта наркотиков, поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что вскоре будет установлен заказчик преступления, передает корреспондент ТАСС.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, выходил с пикетами. Я добился справедливости и надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа, касающегося заказчика преступления", - сказал Голунов.

Мосгорсуд приговорил на сроки от пяти до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент ТАСС.

"Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева - к восьми годам, Романа Феофанова - к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева - к восьми годам колонии, Дениса Коновалова - к пяти годам колонии", - огласил решение судья Сергей Груздев.

Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил занимать должности с осуществлением функций представителя власти на сроки до пяти лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.

Мосгорсуд также постановил зачесть сроки пребывания осужденных в СИЗО из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Один из адвокатов осужденных сообщил ТАСС, что приговор будет обжалован.

Сам Иван Голунов не будет обжаловать приговор бывшим полицейским.

"Наши требования выполнены, приговор не будет обжаловать", - сказал ТАСС его представитель, адвокат Сергей Бадамшин.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы полковник Андрей Щиров , уволенный из органов после дела журналиста Ивана Голунова, сбежал из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.

По его информации, экс-полицейский проходит свидетелем по делу против его коллег, обвиняемых в многочисленных нарушениях при задержании журналиста. Последнее время Щиров перестал отвечать на звонки из суда и не приходил на допрос.

Как отметил источник агентства, свидетель, предположительно, скрылся за границей.

В связи с тем что данные о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют гостайну, частично разбирательство проходило в закрытом режиме. Из-за этого показания подсудимых никто не смог услышать. Обвинение просило для них от семи до 16 лет заключения. То, что суд назначил наказание ниже, чем запрашивало обвинение, никакого удивления не вызывает, полагает адвокат Александр Забейда.

«Суд при назначении наказания не связан позициями сторон и принимает решение исключительно по своему усмотрению в пределах санкций статьи. Размер компенсации морального вреда действительно немаленький, что немного выбивается из общей практики. Но и не надо забывать, что дело было очень резонансным, за ним все пристально следили. Все-таки это не очень красиво со стороны лиц, на которых возложена обязанность охраны правопорядка, подбрасывать наркотики журналистам. Чего-то резонансного или выходящего за рамки я в этом приговоре не увидел. В любом случае возмещение морального вреда будет влиять на возможность условно-досрочного освобождения. Поэтому, с одной стороны, если осужденные будут заинтересованы освободиться условно-досрочно, то они будут принимать все меры, чтобы компенсировать этот вред. С другой стороны, по миллиону с человека — это не какая-то космическая сумма».

Александр Шабуров — адвокат одного из фигурантов Романа Феофанова — заявил Business FM, что планирует обжаловать приговор на основании того, что в рамках дела есть противоречия, которых было достаточно, чтобы вернуть дело прокурору. Тем не менее такой приговор достаточно компромиссный, считает адвокат, глава адвокатского бюро «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов

«Суд, наверное, назначил компромиссный приговор, чтобы его не оспаривали. Что касается взыскания морального вреда, по российской практике действительно по миллиону рублей с каждого участника — это достаточно много. А по общемировым тенденциям, конечно, 1 млн — это мало. Данный размер взыскания свидетельствует о том, что Россия сейчас двигается к международной практике, где моральный вред, который взыскивается, должен быть значительным и соотноситься с моральным ущербом, который причинен человеку в результате преступления. По моему мнению, такой размер взыскания морального ущерба, конечно, возник исключительно из-за резонанса преступления, для того чтобы на будущее сотрудникам правоохранительных органов показать через этот, в общем-то, беспрецедентный акт, что надо быть очень внимательным к тем действиям, которые они совершают. Я уверен, что в данном случае подсудимым будет выгодно данную компенсацию заплатить добровольно, потому что это напрямую влияет на возможность применить условно-досрочное освобождение в будущем».