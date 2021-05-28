Экс-астронавт НАСА убил детей и избежал наказания

Бывший астронавт НАСА Джеймс Холселл признал свою вину в деле о непредумышленном убийстве двух девочек в автокатастрофе, произошедшей в 2016 году. Об этом сообщает Sky News.

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Предположительно, Холселл находился под воздействием наркотиков или в состоянии алкогольного опьянения, когда он въехал на арендованном автомобиле в кузов другой машины, в которой находились две сестры. Младшей было 11 лет, старшей — 13.

Холселл мог получить 20 лет тюрьмы за обвинение в непредумышленном убийстве и 10 лет за обвинение в нападении, но судья согласился дать ему четыре года испытательного срока и еще 10 лет надзора. Его могут отправить в тюрьму на 16 лет, если он нарушит свой испытательный срок.

Родственники девочек заявили перед судом, что расстроены результатом.

«Это несправедливо. Мои дочери были удивительными, красивыми, умными, сильными маленькими девочками, которые могли бы стать кем угодно в этом мире, если бы у них была возможность вырасти, но это было отнято у меня и всех остальных в этом мире», — высказалась мать девочек Латрис Парлер (Latrice Parler).