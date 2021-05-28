Опубликованы селфи Протасевича в форме батальона "Азов"

Коц отметил, что снимки были сделаны в 2014–2015 годах, когда Протасевич отправился с "миссией" в Донбасс вместе с бойцами печально известного батальона "Азов". Экс-руководитель батальона настаивал на том, что Протасевич не участвовал в боях, поскольку его оружием как журналиста был "не автомат, а слово". Однако на предоставленных Коцом снимках видно, как Протасевич позирует на камеру в полном облачении члена батальона с соответствующими шевронами и с пулеметом.
Коц предположил, что Протасевич мог опустить в своих рассказах о журналистской работе в ЛДНР тот факт, что напрямую участвовал в боевых действиях.
Бывшего основателя и редактора Telegram-канала Nexta и его девушку задержали 23 мая в Минске. Молодые люди летели рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, когда борт совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании самолета. Сообщение о бомбе в последствии не подтвердилось, но Протасевич был задержан правоохранителями при проверке документов. В Белоруссии его канал был признан экстремистским из-за призывов к участию в массовых беспорядках после президентских выборов в августе 2020 года.