Опубликованы селфи Протасевича в форме батальона "Азов"

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Коц отметил, что снимки были сделаны в 2014–2015 годах, когда Протасевич отправился с "миссией" в Донбасс вместе с бойцами печально известного батальона "Азов". Экс-руководитель батальона настаивал на том, что Протасевич не участвовал в боях, поскольку его оружием как журналиста был "не автомат, а слово". Однако на предоставленных Коцом снимках видно, как Протасевич позирует на камеру в полном облачении члена батальона с соответствующими шевронами и с пулеметом.

"Ой, а кто у нас тут. Журналист, похожий на Романа Протасевича? Или Протасевич, похожий на фрилансера? Я запутался", — иронично указал военкор.

Скриншот

Коц предположил, что Протасевич мог опустить в своих рассказах о журналистской работе в ЛДНР тот факт, что напрямую участвовал в боевых действиях.