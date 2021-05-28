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Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан

RT на русском
1 час назад
Подозреваемый в нападении на сотрудницу полиции под французским Нантом задержан. Об этом говорится в сообщении национальной жандармерии в Twitter.
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
Фото: TwitterTwitter
Ведомство выразило поддержку раненным в ходе этой операции сотрудникам правоохранительных органов.
По данным телеканала BFMTV, двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки со злоумышленником.
28 мая неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая с ранениями была доставлена в больницу.
Информации о возможных мотивах преступления нет. По данным СМИ, злоумышленник страдал психическим расстройством.
Происшествия,МВД,Нант,
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