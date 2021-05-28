У бывшего сенатора Толкачева украли сумку Prada

Грабители проникли в дом 72-летнего Толкачева ночью, пока все спали.
«Преступники отработали настолько чисто, что о краже домочадцы узнали, только когда заметили взломанное окно», — говорится в сообщении.
В полицию пострадавший сообщил о пропаже сумки Prada и нагрудного знака. Общий ущерб оценивается в 140 000 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Толкачев был членом Совета Федерации с января 2004 года по декабрь 2010-го. До этого был первым заместителем мэра Москвы. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, награжден Почетной грамотой президента России.