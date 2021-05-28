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В Японии сообщили о задержании российскими пограничниками рыболовного судна

ТАСС
1 час назад
Японское рыболовное судно, которое принадлежит кооперативу в городе Вакканай (префектура Хоккайдо), было в пятницу остановлено российскими пограничниками для досмотра, после чего сопровождено в порт Корсаков. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Российские пограничники задержали японское судно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным телеканала, перед задержанием российскими пограничниками экипаж японского судна дважды выходил на связь. Первый раз японские рыбаки сообщили, что российские пограничники совершили предупредительный выстрел сигнальной ракетой, а второй - что в сторону японского судна был совершен выстрел "чем-то похожим на слезоточивый газ". После этого японское судно на связь не выходило.
В управлении береговой охраны Японии ТАСС отказались как-либо комментировать эту информацию. ТАСС направил официальный запрос и в МИД Японии, однако к моменту публикации материала ответ на него получен не был.
Японское общественное телевидение подчеркивает, что в настоящее время японские профильные ведомства занимаются сбором и подтверждением появившейся в местных СМИ информации. В то же время в Министерстве иностранных дел Японии японскому телеканалу фактически подтвердили, что судно было задержано российской стороной, подчеркнув, что "по дипломатическим каналам будут добиваться его скорейшего освобождения".
Происшествия,МИД,ИТАР-ТАСС,Корсаков,Япония,
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