Российские пограничники задержали японское судно

По данным телеканала, перед задержанием российскими пограничниками экипаж японского судна дважды выходил на связь. Первый раз японские рыбаки сообщили, что российские пограничники совершили предупредительный выстрел сигнальной ракетой, а второй - что в сторону японского судна был совершен выстрел "чем-то похожим на слезоточивый газ". После этого японское судно на связь не выходило.

Японское общественное телевидение подчеркивает, что в настоящее время японские профильные ведомства занимаются сбором и подтверждением появившейся в местных СМИ информации. В то же время в Министерстве иностранных дел Японии японскому телеканалу фактически подтвердили, что судно было задержано российской стороной, подчеркнув, что "по дипломатическим каналам будут добиваться его скорейшего освобождения".