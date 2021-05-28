Суд вынес приговоры подбросившим наркотики Голунову полицейским

Мосгорсуд вынес приговоры бывшим пяти полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову , — они получили от 5 до 12 лет тюрьмы. Об этом пишет РИА «Новости».

Самый большой срок получил получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец — его приговорили к лишению свободы на 12 лет.

Пять лет тюрьмы получил полицейский, который дал признательные показания и сотрудничал со следствием. Все подсудимые пришли на оглашение приговора в черной одежде. Кроме того, каждый из обвиняемых обязан выплатить Голунову по миллиону рублей, таким образом журналист отсудил пять миллионов рублей.

Обвинение просило сроки от 7 до 16 лет. Бывшие правоохранители обвинялись по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».