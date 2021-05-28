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Суд вынес приговоры подбросившим наркотики Голунову полицейским

Газета.Ru
1 час назад
Мосгорсуд вынес приговоры бывшим пяти полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, — они получили от 5 до 12 лет тюрьмы. Об этом пишет РИА «Новости».
Самый большой срок получил получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец — его приговорили к лишению свободы на 12 лет.
Пять лет тюрьмы получил полицейский, который дал признательные показания и сотрудничал со следствием. Все подсудимые пришли на оглашение приговора в черной одежде. Кроме того, каждый из обвиняемых обязан выплатить Голунову по миллиону рублей, таким образом журналист отсудил пять миллионов рублей.
Обвинение просило сроки от 7 до 16 лет. Бывшие правоохранители обвинялись по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».
Журналиста задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Происшествия,Иван Голунов,Мосгорсуд,РИА Новости,Москва,
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