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Самолет со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьеве

РИАМОиещё 1
1 час назад
В аэропорту Шереметьево сел пассажирский Boeing со сработавшим датчиком неисправности, он следовал рейсом из Южно-Сахалинска в Москву, сообщает ТАСС.
Самолет экстренно сел в Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Незадолго до посадки у самолета сработал датчик низкого давления в левой стойке шасси.
Посадка прошла штатно. Никто не пострадал.Причины случившегося устанавливают.
Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Boeing,ИТАР-ТАСС,
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