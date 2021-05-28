На кадрах, приведенных каналом, видны языки пламени, охватившего автомобиль, и клубы черного дыма. На место уже приехали пожарные.

Пользователи мессенждера, комментируя ситуацию, отметили, что «горелым пахнет на весь район».

«Рамблер» писал, что ранее в Москве Звенигородское шоссе в районе станции метро «Улица 1905 года» заволокло дымом из-за возгорания строительного мусора на территории строящегося жилого комплекса Eleven. Площадь возгорания составила около 10-15 квадратных метров, однако густой черный дым от пожара накрыл всю округу.