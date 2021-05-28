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У торгового центра в Москве горят машины

Алиса Селезнёва
47 минут назад
Машины горят напротив торгового центра «Авиапарк», сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
На кадрах, приведенных каналом, видны языки пламени, охватившего автомобиль, и клубы черного дыма. На место уже приехали пожарные.
Пользователи мессенждера, комментируя ситуацию, отметили, что «горелым пахнет на весь район».
«Рамблер» писал, что ранее в Москве Звенигородское шоссе в районе станции метро «Улица 1905 года» заволокло дымом из-за возгорания строительного мусора на территории строящегося жилого комплекса Eleven. Площадь возгорания составила около 10-15 квадратных метров, однако густой черный дым от пожара накрыл всю округу.
Происшествия,Видео,Москва,
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