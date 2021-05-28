В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Обвинение запросило почти 15 лет колонии для экс-главы Татфондбанка

News.ru
1 час назад
Гособвинение во время заседания суда попросило назначить наказание для бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, которого обвиняют в шести эпизодах злоупотребления полномочиями на 53 миллиарда рублей, в виде тюремного заключения на срок 14 лет и 9 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Экс-главе Татфондбанка грозит 15 лет колонии
Фото: ТАССТАСС
Назначить наказание Мусину Роберту Ринатовичу... в виде лишения свободы сроком на 14 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказал гособвинитель Динар Чуркин.
Кроме того, гособвинение попросило суд запретить Мусину занимать должности в организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года, а также лишить государственной награды.
С 2019 года в суде рассматривается дело против бывшего главы правления и члена совета банка Роберта Мусина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба в размере более 53 млрд рублей.
21 мая 2020 года следуправление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении руководства ПАО «Татфондбанк» по факту причинения ущерба на сумму свыше 41 млрд рублей.
Происшествия,Роберт Мусин,ФСИН,Татфондбанк,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители