Во Владивостоке двух пассажиров сняли с рейса, который направлялся в Москву. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видеофрагмент с задержанием нарушителей.
Как сообщает «360», мужчины пронесли на борт воздушного судна алкогольные напитки и тут же стали их распивать. Полицейские вывели из самолета хулиганов, но инцидент на этом не закончился: один из задержанных напал на правоохранителя.
В итоге в отношении дебоширов составили протоколы об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ по факту применения насилия в отношении представителя власти.