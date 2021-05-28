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Опубликовано видео задержания авиадебоширов во Владивостоке

Алевтина Жаркова
50 минут назад
Во Владивостоке двух пассажиров сняли с рейса, который направлялся в Москву. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видеофрагмент с задержанием нарушителей.
Как сообщает «360», мужчины пронесли на борт воздушного судна алкогольные напитки и тут же стали их распивать. Полицейские вывели из самолета хулиганов, но инцидент на этом не закончился: один из задержанных напал на правоохранителя.
В итоге в отношении дебоширов составили протоколы об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Происшествия,Криминал,Видео,Москва,Владивосток,
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