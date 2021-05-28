Владелец отеля в Сочи избил постояльца

Постоялец отеля в Адлерском районе подвергся нападению со стороны хозяина и его друзей и едва не утонул в бассейне. Об этом пишет
Telegram-канал Hue, приведя видеозапись инцидента.
По данным Telegram-канала, потасовка началась со совестной перепалки, и к ней быстро подключились друзья владельца отеля.
На записи с камеры видно, что двое мужчин ругаются на краю бассейна, затем один из них бьет другого и сталкивает в воду. В итоге в избиении постояльца прямо в бассейне приняли участие несколько человек.
«После неравного поединка отдыхающему, разумеется, понадобилась помощь врачей. Заявление в полицию он уже написал», - сообщает Hue.
В пресс-службе краевого управления МВД
подтвердили получение заявления по поводу инцидента, пишут «Кубанские новости».
«Материал зарегистрирован. Полиция Сочи проводит проверку», - пояснили в ведомстве.
Как сообщал «Рамблер», после приостановки авиасообщения с Турцией на майские праздники Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019 году. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. Туроператоры ожидают сохранения высокого спроса на отдых на юге России и в течение лета.