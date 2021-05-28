Владелец отеля в Сочи избил постояльца

Постоялец отеля в Адлерском районе подвергся нападению со стороны хозяина и его друзей и едва не утонул в бассейне. Об этом пишет Telegram-канал Hue, приведя видеозапись инцидента.

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По данным Telegram-канала, потасовка началась со совестной перепалки, и к ней быстро подключились друзья владельца отеля.

На записи с камеры видно, что двое мужчин ругаются на краю бассейна, затем один из них бьет другого и сталкивает в воду. В итоге в избиении постояльца прямо в бассейне приняли участие несколько человек.

«После неравного поединка отдыхающему, разумеется, понадобилась помощь врачей. Заявление в полицию он уже написал», - сообщает Hue.

В пресс-службе краевого управления МВД подтвердили получение заявления по поводу инцидента, пишут «Кубанские новости».

«Материал зарегистрирован. Полиция Сочи проводит проверку», - пояснили в ведомстве.