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Опубликовано видео с места тарана здания пожарной машиной в США

Алевтина Жаркова
1 час назад
В США пожарная машина протаранила здание. Видео с места происшествия в Северной Филадельфии появилось в распоряжении Telegram-канала Mash.
Уточняется, что спецавтомобиль мчался по вызову на пожар и столкнулся с другим транспортным средством. После удара машина отлетела на тротуар и врезалась в стену дома.
На кадрах видно, как серьезно повреждена стена дома на первом этаже. Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек – четверо огнеборцев и один гражданский.
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