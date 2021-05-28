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Сухогруз и танкер столкнулись у берегов Японии

Газета.Ru
1 час назад
Японский сухогруз «Byakko» и танкер «Ulsan Pioneer» под флагом Маршалловых островов столкнулись у берегов Японии в пятницу, 28 мая. Об этом сообщил телеканал NHK.
Танкер потопил сухогруз у берегов Японии
Фото: MarineTraffic.comMarineTraffic.com
Отмечается, что инцидент произошел в районе пролива Курусима около префектуры Эхимэ, расположенной на острове Сикоку. Через 2 часа 40 минут после столкновения «Byakko» затонул. На борту японского сухогруза (водоизмещение 11 тыс. тонн), принадлежащего компании Pricess Kaiun из Кобе, находились 12 членов экипажа, три человека из них в настоящее время считаются пропавшими без вести.
Известно, что остальные девять человек были направлены в медицинские учреждения города Имабари, их жизням ничего не угрожает.
На борту «Ulsan Pioneer» находились 13 человек — граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.
Поиски пропавших продолжаются.
Ранее сообщалось, что около 30 человек погибли при кораблекрушении в Нигерии.
В марте в результате кораблекрушения на Черном море погибли два моряка.
Происшествия,Япония,
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