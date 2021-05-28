Танкер потопил сухогруз у берегов Японии

Японский сухогруз «Byakko» и танкер «Ulsan Pioneer» под флагом Маршалловых островов столкнулись у берегов Японии в пятницу, 28 мая. Об этом сообщил телеканал NHK.

Фото: MarineTraffic.com MarineTraffic.com

Отмечается, что инцидент произошел в районе пролива Курусима около префектуры Эхимэ, расположенной на острове Сикоку. Через 2 часа 40 минут после столкновения «Byakko» затонул. На борту японского сухогруза (водоизмещение 11 тыс. тонн), принадлежащего компании Pricess Kaiun из Кобе, находились 12 членов экипажа, три человека из них в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Известно, что остальные девять человек были направлены в медицинские учреждения города Имабари, их жизням ничего не угрожает.

На борту «Ulsan Pioneer» находились 13 человек — граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.

Поиски пропавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что около 30 человек погибли при кораблекрушении в Нигерии.