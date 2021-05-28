В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Япония опровергла данные о подозрениях в адрес российского судна "Амур"

Газета.Ru
1 час назад
Информация о том, что в адрес российского судна «Амур» после столкновения с японской шхуной в Охотском море могут быть выдвинуты подозрения, не соответствует действительности, сообщила представитель береговой охраны Японии в беседе с РИА «Новости».
"Речи о виновности нет": японцы об инциденте с "Амуром"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В ведомстве заявили, что на данный момент преследуют цель собрать доказательства и выяснить истину, выводы будут сделаны после завершения расследования.
«На сегодняшний день речи о виновности нет. Просто нет речи. Поэтому говорить о том, кого именно арестуют и так далее, мы совершенно не можем – до этого этапа еще не дошло», – рассказала представитель охраны.
По ее словам, к расследованию привлечены обе стороны инцидента.
26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.
Как сообщили в российском генконсульстве, капитан «Амура» был привлечен к расследованию инцидента. При этом уведомлений о его аресте не поступало, он сотрудничает со следствием на добровольной основе. В настоящее время российское судно находится в японском порту Момбэцу.
При этом в береговой охране допустили задержание российского траулера на время расследования.
Происшествия,РИА Новости,Япония,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители