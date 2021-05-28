"Речи о виновности нет": японцы об инциденте с "Амуром"

Информация о том, что в адрес российского судна «Амур» после столкновения с японской шхуной в Охотском море могут быть выдвинуты подозрения, не соответствует действительности, сообщила представитель береговой охраны Японии в беседе с РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что на данный момент преследуют цель собрать доказательства и выяснить истину, выводы будут сделаны после завершения расследования.

«На сегодняшний день речи о виновности нет. Просто нет речи. Поэтому говорить о том, кого именно арестуют и так далее, мы совершенно не можем – до этого этапа еще не дошло», – рассказала представитель охраны.

По ее словам, к расследованию привлечены обе стороны инцидента.

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.

Как сообщили в российском генконсульстве, капитан «Амура» был привлечен к расследованию инцидента. При этом уведомлений о его аресте не поступало, он сотрудничает со следствием на добровольной основе. В настоящее время российское судно находится в японском порту Момбэцу.