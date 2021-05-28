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СМИ сообщили о применении следователями новой методики при проверке показаний Фургала

Газета.Ruиещё 2
45 минут назад
Следственный комитет России впервые применил новую методику при проверке на достоверность показаний бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который проходит обвиняемым по делу об организации убийств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Следователи применили новую методику при проверке показаний Фургала
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, что по поручению следователя по особо важным делам СК Юрия Буртового его подчиненные в присутствии адвокатов задавали бывшему политику вопросы по материалам возбужденного в отношении него уголовного дела. Допрос записывали на видео, запись потом пропускали через две программы.
Первая из них — технология анализа голоса Layered Voise Analysis (LVA) от израильской компании Nemesysco. По данным газеты, программа выявила в речи экс-губернатора «вокальные характеристики» каждого ответа (изменение тембра, увеличение громкости и тд.).
Вторая программа — FaceReader от нидерландской фирмы Noldus Information Technology, с помощью нее можно распознать эмоции человека при ответе на вопросы. Полученные данные анализировала комиссия из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии.
По данным газеты, эксперты зарегистрировали множество признаков, которые говорят о неискренности подозреваемого: «глазодвигательный паттерн», попытки сменить положение тела — специалисты сочли это «лимбическим бегством» от допроса и другие моменты.
Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника, на данный момент срок ареста продлен до до 8 июня 2021 года.
По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В СК также отметили, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.
26 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста до 8 июня Фургалу.
Происшествия,Сергей Фургал,ФСИН,Мосгорсуд,СКР,Хабаровский Край,
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