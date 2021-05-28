Следователи применили новую методику при проверке показаний Фургала

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Как отмечается, что по поручению следователя по особо важным делам СК Юрия Буртового его подчиненные в присутствии адвокатов задавали бывшему политику вопросы по материалам возбужденного в отношении него уголовного дела. Допрос записывали на видео, запись потом пропускали через две программы.

Первая из них — технология анализа голоса Layered Voise Analysis (LVA) от израильской компании Nemesysco. По данным газеты, программа выявила в речи экс-губернатора «вокальные характеристики» каждого ответа (изменение тембра, увеличение громкости и тд.).

Вторая программа — FaceReader от нидерландской фирмы Noldus Information Technology, с помощью нее можно распознать эмоции человека при ответе на вопросы. Полученные данные анализировала комиссия из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии.

По данным газеты, эксперты зарегистрировали множество признаков, которые говорят о неискренности подозреваемого: «глазодвигательный паттерн», попытки сменить положение тела — специалисты сочли это «лимбическим бегством» от допроса и другие моменты.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника, на данный момент срок ареста продлен до до 8 июня 2021 года.

По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В СК также отметили, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.