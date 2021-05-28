С летевшего в Москву рейса сняли двух дебоширов

Сотрудники правоохранительных органов Владивостока сняли с авиалайнера, который должен был выполнить рейс в Москву , двух пассажиров, которые на борту распивали алкогольные напитки, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

Сотрудники транспортной полиции прибыли на борт, после чего сопроводили в дежурную часть полиции жителей города 40 и 42 лет, которые пронесли с собой в самолет алкоголь.

Командир экипажа решил отстранить нарушителей от полета, но те проигнорировали требования не только членов экипажа, но и прибывших на борт полицейских.

Во время доставления их в дежурную часть один из дебоширов нанес удары полицейскому.