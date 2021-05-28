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Во Владивостоке сняли с рейса двух авиадебоширов

Национальная Служба Новостейиещё 1
34 минуты назад
Сотрудники правоохранительных органов Владивостока сняли с авиалайнера, который должен был выполнить рейс в Москву, двух пассажиров, которые на борту распивали алкогольные напитки, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.
С летевшего в Москву рейса сняли двух дебоширов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сотрудники транспортной полиции прибыли на борт, после чего сопроводили в дежурную часть полиции жителей города 40 и 42 лет, которые пронесли с собой в самолет алкоголь.
Командир экипажа решил отстранить нарушителей от полета, но те проигнорировали требования не только членов экипажа, но и прибывших на борт полицейских.
Во время доставления их в дежурную часть один из дебоширов нанес удары полицейскому.
Ранее несколько пассажирок авиалайнера, который выполнял рейс из Стамбула в Тунис, устроили драку, пишет издание Business News. Позже к драке присоединились еще несколько человек.
Происшествия,МВД,Москва,Владивосток,
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