Появилось видео убийство егеря диким кабаном

Страшный инцидент произошёл в Червенском районе Минской области в Белоруссии
. Егерь погиб от «рук» дикого кабана. Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах, найденных на телефоне погибшего, можно увидеть, как мужчина всматривается в стену леса, на фоне слышен собачий лай. Внезапно егерь падает на землю, жутко вскрикивает и после чего видео обрывается.
Сообщается, что на теле 43-летнего мужчины были множественные раны
«По факту гибели мужчины проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы» - сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Стоит отметить, что дикие кабаны очень опасные животные. Они бросаются на свою жертву. Самцы наносят рваные раны своими острыми клыками, а самки сбивают с ног и бьют передними копытами, так как их клыки недостаточно развиты.