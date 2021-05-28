Появилось видео убийство егеря диким кабаном

Страшный инцидент произошёл в Червенском районе Минской области в Белоруссии . Егерь погиб от «рук» дикого кабана. Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах, найденных на телефоне погибшего, можно увидеть, как мужчина всматривается в стену леса, на фоне слышен собачий лай. Внезапно егерь падает на землю, жутко вскрикивает и после чего видео обрывается.

Сообщается, что на теле 43-летнего мужчины были множественные раны

«По факту гибели мужчины проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы» - сообщили в Следственном комитете Беларуси.