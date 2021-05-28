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Тренер по кикбоксингу арестован после изнасилования российской школьницы

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Ишимбайский городской суд арестовал 33-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по республике Башкирия.
Тренер по кикбоксингу арестован за насилие над школьницей
Фото: ТАССТАСС
Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения мужчине в виде содержания под стражей. Обвиняемый арестован до 25 июля 2021 года.
По версии следствия, 18 мая фигурант дела, работающий тренером секции кикбоксинга в городе Ишимбай, в кабинете совершил преступление против половой неприкосновенности своей воспитанницы.
О произошедшем девочка рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
Происшествия,Изнасилование,МВД,
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