Пристававшего к девушке в московском метро наказали арестом

Молодого человека задержали на станции «Пушкинская» на следующий день после обращения и завели административное дело о хулиганстве. В четверг, 27 мая, суд арестовал 19-летнего юношу на десять суток.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в черном какое-то время смотрит на свою жертву и ждет, пока двери вагона начнут закрываться. После этого он делает резкий рывок и, ударив девушку, выбегает из поезда.