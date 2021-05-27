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Пристававшего к девушке в метро мужчину арестовали на 10 суток

Вечерняя Москва
2 часа назад
Полицейские задержали 19-летнего москвича после обращения девушки, которая заявила о приставаниях со стороны молодого человека на участке Таганско — Краснопресненской линии метро. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Пристававшего к девушке в московском метро наказали арестом
Фото: ТАССТАСС
Молодого человека задержали на станции «Пушкинская» на следующий день после обращения и завели административное дело о хулиганстве. В четверг, 27 мая, суд арестовал 19-летнего юношу на десять суток.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в черном какое-то время смотрит на свою жертву и ждет, пока двери вагона начнут закрываться. После этого он делает резкий рывок и, ударив девушку, выбегает из поезда.
Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метро он совершал длительное время.
Происшествия,МВД,
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