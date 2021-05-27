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Дочь экс-главы Пензенской области отдала гадалке 16 млн

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Гадалка обманула дочь бывшего главы Пензенской области Василия Бочкарева Наталью. Как передает канал РЕН ТВ, ясновидящая получила от предпринимательница 16 млн рублей и скрылась.
Дочь экс-главы Пензенской области отдала гадалке 16 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За эту сумму гадалка должны была помочь Наталье вернуть возлюбленного. Недавно они поругались, после чего молодой человек по имени Ираклий проткнул шири на авто Бочкаревой. Гадалку Бочкаревой посоветовал друг. Деньги мошеннице она перевела не сразу, а в течение нескольких месяцев.
Полиция проводит проверку по этому инциденту.
Ранее «Рамблер» писал, что мошенники наживаются на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. В частности, она проводят подозрительные конкурсы на фейковой странице артистки.
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