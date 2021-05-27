Дочь экс-главы Пензенской области отдала гадалке 16 млн

За эту сумму гадалка должны была помочь Наталье вернуть возлюбленного. Недавно они поругались, после чего молодой человек по имени Ираклий проткнул шири на авто Бочкаревой. Гадалку Бочкаревой посоветовал друг. Деньги мошеннице она перевела не сразу, а в течение нескольких месяцев.