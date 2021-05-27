В Молдавии осквернили мемориал советским воинам

Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Однако исполнителей еще не разу не удавалось поймать полиции. Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.