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В Молдавии осквернили мемориал советским воинам

ТАССиещё 2
45 минут назад
Мемориальный комплекс советским солдатам в городе Вулканешты был осквернен вандалами, которые вырвали из постамента звезду Вечного огня. Об этом в четверг сообщил руководитель местной организации международного союза "Наследники Победы" Вадим Шиник в Facebook.
В Молдавии осквернили мемориал советским воинам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня утром, 27 мая, обнаружил, что на Мемориале славы города Вулканешты неизвестные лица раскурочили звезду Вечного огня и перенесли в другое место", - написал Шиник, призвав местных жителей помочь установить людей, участвовавших в вандализме.
Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Однако исполнителей еще не разу не удавалось поймать полиции. Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.
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