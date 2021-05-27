Глава СК объяснил трагедию в казанской школе

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», - сказал Бастрыкин.
«Рамблер» ранее писал, что 11 мая 19-летний молодой человек напал на гимназию 175 в Казани. Ильназ Галявиев окончил ее четыре года назад. Он застрелил девять человек. Среди погибших - семеро детей и два педагога.
Галявиев после задержания признал свою вину. Староста группы, в которой учился молодой человек, рассказал, что Ильназ предлагал сокурсникам вступить в секту. При этом он был тихим, не вступал в конфликты и почти не разговаривал.