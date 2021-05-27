Глава СК объяснил трагедию в казанской школе

При этом директор школы уже объясняла, что в последний раз сотрудники ЧОП работали в образовательном учреждении в мае 2020 года. Позднее от их услуг было решено отказаться, так как наступила пандемия коронавируса и ученики отправились на дистанционное обучение.
Утром 11 мая на гимназию 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).