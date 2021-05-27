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Глава СК: трагедия в Казани произошла по вине родителей учеников

News.ru
57 минут назад
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии произошла из-за отсутствия охраны в образовательном учреждении. По его словам, никто не охранял школу, потому что родители учеников не хотели платить за эту услугу, пишет Telegram-канал «Подъём».
Глава СК объяснил трагедию в казанской школе
Фото: ТАССТАСС
При этом директор школы уже объясняла, что в последний раз сотрудники ЧОП работали в образовательном учреждении в мае 2020 года. Позднее от их услуг было решено отказаться, так как наступила пандемия коронавируса и ученики отправились на дистанционное обучение.
Охрану в школе заменяли вахтёрша и тревожная кнопка. Когда Галявиев напал на гимназию, именно вахтёрша и попыталась дать ему отпор.
Утром 11 мая на гимназию 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Происшествия,Ильназ Галявиев,Александр Бастрыкин,СКР,Казань,
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