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Момент столкновения автобуса со столбом в Петербурге попал на видео

Алевтина Жаркова
25 минут назад
Три человека пострадали при столкновении автобуса со столбом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10 утра на Ленинском проспекте в Северной столице. В момент столкновения в транспортном средстве находились 10 человек.
Аварию зафиксировала камера видеорегистратора. На опубликованных в Сети кадрах видно, что после того, как автобус врезался в фонарный столб, от удара он приподнялся на несколько метров.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, зажатого в кабине водителя пытаются достать спасатели.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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