Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10 утра на Ленинском проспекте в Северной столице. В момент столкновения в транспортном средстве находились 10 человек.

Аварию зафиксировала камера видеорегистратора. На опубликованных в Сети кадрах видно, что после того, как автобус врезался в фонарный столб, от удара он приподнялся на несколько метров.