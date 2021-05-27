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Опубликовано видео тарана самокатчика велосипедистки в Геленджике

Алевтина Жаркова
19 минут назад
Мужчина на электросамокате совершил наезд на девушку на велосипеде в Геленджике. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись размещена в Telegram-канале Life SHOT.
На кадрах запечатлено, как самокатчик на полном ходу таранит велосипедистку на городской набережной, от удара она падает на асфальт. По данному факту сейчас проводится проверка.
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием самокатчиков в России увеличилось за последнее время. Так, в Москве эта цифра выросла на 70 процентов.
Происшествия,Видео,Геленджик,
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