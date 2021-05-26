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Более 100 человек пропали в Нигерии после опрокидывания судна

BFM.RU
1 час назад
Более 100 человек пропали без вести в Нигерии после опрокидывания судна. На борту находились 160 пассажиров при вместимости вдвое меньше, пишет France-Presse.
Более 100 человек пропали в Нигерии после опрокидывания судна
Фото: ReutersReuters
Спасательная операция продолжается, пока удалось извлечь только 22 выживших человека и тело одного погибшего.
Происшествия,France-Presse,Нигерия,
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