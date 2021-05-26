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Пойманный ФСБ вербовщик террористов был участником банды похитителей

Lenta.ru
1 час назад
В Иркутской области 1-й Восточный военный окружной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 28-летнего уроженца Таджикистана, задержанного сотрудниками ФСБ за вербовку людей в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева.
Пойманный ФСБ вербовщик террористов похищал людей
Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской областипресс-служба УФСБ России по Иркутской области
По ее словам, мужчина признан виновным по целому ряду преступлений, предусмотренных статьями 205.1 («Содействие в террористической деятельности»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов»), 223 («Незаконное изготовление оружия»), 209 («Бандитизм»), 163 («Вымогательство»), 126 («Похищение человека») УК РФ.
По данным следствия, обвиняемый убеждал знакомых вступить в ряды боевиков ИГ и поехать в Сирию для участия в военных действиях. Он также был активным участником банды, которая в Иркутске похищала людей, занималась вымогательством и торговала оружием. От действий осужденного пострадали пять человек.
Мужчина был задержан в 2018 году сотрудниками ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обысков в его квартире было изъято 14 единиц оружия, в том числе автоматы и пистолеты, изготовленные им, боеприпасы, а также большое количество религиозной литературы.
Происшествия,Росгвардия,ФСБ,Исламское государство,Иркутская Область,Россия,Таджикистан,
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