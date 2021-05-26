Пойманный ФСБ вербовщик террористов похищал людей

По ее словам, мужчина признан виновным по целому ряду преступлений, предусмотренных статьями 205.1 («Содействие в террористической деятельности»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов»), 223 («Незаконное изготовление оружия»), 209 («Бандитизм»), 163 («Вымогательство»), 126 («Похищение человека») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый убеждал знакомых вступить в ряды боевиков ИГ и поехать в Сирию для участия в военных действиях. Он также был активным участником банды, которая в Иркутске похищала людей, занималась вымогательством и торговала оружием. От действий осужденного пострадали пять человек.