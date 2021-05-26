Пенсионер умер из-за сломанного лифта в Керчи

Также о начале проверки сообщили в местной прокуратуре. Будет дана оценка действиям управляющей компании, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в региональных СМИ и на страницах соцсетей появилась информация, что в доме 12 по улице Генерала Петрова в Керчи долгое время не работает лифт, в связи с чем пожилым людям, проживающим на верхних этажах, затруднительно покинуть свои квартиры.