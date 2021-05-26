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В Крыму умер пенсионер после подъема на 14-этаж пешком из-за сломанного лифта

Газета.Ru
48 минут назад
В Крыму организовали проверку после сообщений в соцсетях о пенсионере из Керчи, который поднялся на 14-этаж пешком из-за неработающего лифта и умер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Пенсионер умер из-за сломанного лифта в Керчи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Организована процессуальная проверка по факту смерти пожилого жителя Керчи, который скончался сегодня, по предварительным данным, в результате атеросклеротической болезни сердца», — рассказали в ведомстве.
Также о начале проверки сообщили в местной прокуратуре. Будет дана оценка действиям управляющей компании, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в региональных СМИ и на страницах соцсетей появилась информация, что в доме 12 по улице Генерала Петрова в Керчи долгое время не работает лифт, в связи с чем пожилым людям, проживающим на верхних этажах, затруднительно покинуть свои квартиры.
Происшествия,Республика Крым,Керчь,
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