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Появилось видео избиения стюардессы пассажиркой

Юрий Столбов
30 минут назад
Пассажирка напала на стюардессу во время полета и избила ее — произошедшее попало на видео. Кадры и подробности инцидента опубликовал FOX 5.
Как сообщает издание, в их распоряжении появилось видео инцидента, произошедшего на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines, который следовал 23 мая по маршруту из Сакраменто в Сан-Диего. Одна из пассажирок, 28-летняя Вивианна Киньонес (Vyvianna Quinonez), накинулась с кулаками на стюардессу и нанесла тяжелые удары по лицу, прежде чем сидевший рядом мужчина успел вмешаться и остановить драку.
Очевидец, заснявший потасовку на видео, отметил, что бортпроводница неоднократно просила путешественницу надеть маску. В ответ на просьбы Киньонес отвечала: «Отойди от меня», «Перестань прикасаться ко мне», «Убери от меня руки».
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