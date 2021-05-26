Появилось видео избиения стюардессы пассажиркой

Пассажирка напала на стюардессу во время полета и избила ее — произошедшее попало на видео. Кадры и подробности инцидента опубликовал FOX 5.

Как сообщает издание, в их распоряжении появилось видео инцидента, произошедшего на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines, который следовал 23 мая по маршруту из Сакраменто в Сан-Диего. Одна из пассажирок, 28-летняя Вивианна Киньонес (Vyvianna Quinonez), накинулась с кулаками на стюардессу и нанесла тяжелые удары по лицу, прежде чем сидевший рядом мужчина успел вмешаться и остановить драку.